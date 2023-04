Basketball, 2. Frauen-Bundesliga Play-offs BBZ Opladen legt Grundstein für das Play-off-Halbfinale

Basketball, 2. Bundesliga – Play-off Viertelfinale: Falcons Bad Homburg – BBZ Opladen (Frauen) 61:73 (21:37). In der Erfolgsspur bleiben die Opladener Basketballerinnen, die auch ihre dritte Play-off-Partie in Serie klar zu ihren Gunsten entscheiden konnten. Im Viertelfinal-Hinspiel in Bad Homburg kam das von Grit Schneider trainierte Team zu einem ungefährdeten Sieg mit zwölf Punkten Differenz – und steht mit einem Bein im Halbfinale.