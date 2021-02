Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : Rheinland Lions überrollen BBZ Opaden mit 19:0-Lauf

Opladen Das Team von Trainerin Grit Schneider ist in der Anfangsphase chancelos, gestaltet aber zumindest die zweite Halbzeit offener. Die Niederlage gegen den Aufstiegskandidaten ist dennoch deutlich.

(lhep) Basketball, 2. Bundesliga Nord: Rheinland Lions – BBZ Opladen (Frauen) 88:54 (53:26). Beim Tabellenführer und Aufstiegskandidaten in Bergisch Gladbach kassierten die Opladener Basketballerinnen eine auch in der Höhe verdiente Niederlage. „Wir sind am Anfang regelrecht überrollt worden. Der Gegner war von der ersten Sekunde an voll bei der Sache“, berichtete Trainerin Grit Schneider, die allerdings auch darauf verwies, dass die Startaufstellung des Gegners ausschließlich aus ausländischen Profis bestanden habe. Die Leistungen seien daher nur bedingt vergleichbar. BBZ sei seit jeher ein Team, das vor allem auf junge Spielerinnen aus der Region setze.