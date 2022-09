Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : BBZ hat die Chance auf Revanche gegen die Falcons

Greta Kröger vom BBZ Opladen dribbelt den Ball im Spiel gegen Grünberg nach vorn. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Zum Auftakt in die 2. Frauen-Basketball-Bundesliga trifft die Mannschaft des BBZ Opladen auf den amtierenden Meister Falcons Bad Homburg.

Basketball, 2. Bundesliga: BBZ Opladen – Falcons Bad Homburg (Frauen). Erst im vergangenen Juni hatten sich die Wege der beiden Mannschaften zuletzt gekreuzt. In den Play-offs der Aufstiegsrunde zur ersten Bundesliga unterlagen die Opladener Frauen dem Kontrahenten aus Bad Homburg in beiden Halbfinalspielen jeweils deutlich. Das BBZ-Team schloss die Saison auf dem dritten Platz ab. „Der Gegner war damals klar besser als wir und ist zurecht Meister geworden“, sagt Trainerin Grit Schneider im Rückblick. Die Falcons sicherten sich am Ende mit einem Finalerfolg gegen Alba Berlin den Titel, verzichteten im Anschluss aber auf den Sprung in die Eliteklasse und überließen diesen dem unterlegenen Gegner aus der Hauptstadt.

Seitdem ist in beiden Mannschaften viel passiert: Sowohl in Opladen als auch in Bad Homburg stand ein großer Umbruch an. „Von daher ist das gleich eine sehr interessante Standortbestimmung. Nach einer intensiven Vorbereitung und dem lockeren Pokalauftakt werden wir nun ganz anders geprüft“, betont Schneider. Zum Start in die neue Zweitliga-Saison muss sie lediglich auf die Rekonvaleszentin Olivia Okpara verzichten.