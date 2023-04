Basketball, 2. Frauen-Bundesliga BBZ hält Kurs Richtung Aufstieg in die Bundesliga

Leonie Schütter war erneut Dreh- und Angelpunkt im Spiel des BBZ-Teams. Am Ende brachte es die Opladener Führungsspielerin auf herausragende 26 Punkte und war von der Falcons-Defensive nicht in den Griff zu bekommen. Greta Kröger leitete das Angriffsspiel zudem umsichtig und steuerte 13 Punkte zum Erfolg bei. „Wir sind sehr froh, dass wir jetzt vor dem großen Saisonfinale stehen. Meine Mannschaft hat sich das alles erarbeitet“, betont Schneider. Ab dem Halbfinale geht es im „Best-of-three“-Modus weiter. Zum Weiterkommen oder dem Titelgewinn sind somit zwei Siege aus drei Aufeinandertreffen notwendig. Das Ziel für die Opladenerinnen ist klar: Sie wollen ihre starke Saison krönen und sich für den Aufsteig in die Bundesliga qualifizieren.