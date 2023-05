BBZ-Trainerin Grit Schneider im Interview „So nah waren wir noch nie am Aufstieg“

Frau Schneider, an diesem Freitag (20.30 Uhr) steht im heimischen Werner-Heisenberg-Gymnasium das Spiel der Spiele an. Mit einem Sieg über die Medical Instinct Veilchen BG 74 aus Göttingen kann ihrem Team der ersehnte Sprung in die 1. Bundesliga gelingen. Entscheidet sich da auch, ob die Saison gelungen ist oder nicht?