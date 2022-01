Basketball, 2. Bundesliga : BBZ gibt den Erfolg im letzten Viertel aus den Händen

Opladen Die Zweitliga-Basketballerinnen sehen lange wieder der Sieger aus, verpatzen dann aber die Schlussphase und verlieren nach Verlängerung. Trainerin Grit Schneider ärgert sich, macht ihrem Team aber keine Vorwürfe.

„Der Gegner hat in der letzten Minute der regulären Zeit überragend gespielt und sich dank starker Einzelleistungen in die Verlängerung gerettet. In der zusätzlichen Spielzeit hatten die Gastgeberinnen dann auch das Quäntchen Glück mehr auf ihrer Seite“, sagte Schneider. Gerade in den letzten Minuten profitierten die Hurricanes von den größeren Wechselmöglichkeiten, während Opladen nur neun Spielerinnen zur Verfügung standen.