Basketball, 2. Frauen-Bundesliga Schwache Wurfquote hindert BBZ Opladen nicht am Erfolg

Basketball, 2. Frauen-Bundesliga Nord: VfL Viactiv AstroLadies Bochum – BBZ Opladen (Frauen) 48:55 (18:31). Das BBZ Opladen hat seinen Vorsprung an der Spitze der Tabelle ausgebaut. „Natürlich bin ich mit dem Sieg sehr zufrieden“, sagte Trainerin Grit Schneider. „Allerdings haben wir den Gegner in der zweiten Halbzeit ins Spiel zurückkommen lassen. Unsere Wurfquote war viel zu schwach und so gesehen sind wir diesmal mit einem blauen Auge davongekommen.“