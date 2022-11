Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : BBZ gewinnt auch mit schlechten Wurfquoten

Opladen In der Zweitliga-Partie gegen die Konkurrenz aus Göttingen überzeugten die Basketballerinnen des BBZ Opladen vor allem mit starker Defensiv- und Reboundarbeit.

Basketball, 2. Bundesliga Nord: BBZ Opladen – Medical Instinct Veilchen BG 74 Göttingen (Frauen) 48:46 (28:24). Mit dem Heimsieg gegen den Tabellennachbarn und direkten Konkurrenten aus Göttingen haben die Opladener Basketballerinnen den Sprung unter die Top Vier der Tabelle geschafft. Das Team von Trainerin Grit Schneider legte dabei eine herausragende Leistung in der Defensive hin und gestattete dem Gast nur 46 Punkte. „Das war sicherlich mit das Beste, was wir in dieser Saison abgeliefert haben in der Verteidigung“, kommentierte Schneider den wichtigen Erfolg.