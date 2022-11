Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : BBZ Opladen fühlt sich für das Derby gut gewappnet

Leverkusen Die Zweitliga-Basketballerinnen des BBZ Opladen sind am Samstag zu Gast bei den Neuss Tigers. In der vergangenen Saison feierte das Team von Trainerin Grit Schneider zwei Siege gegen den Lokalrivalen.

Basketball, 2. Bundesliga Nord: TG Neuss Tigers – BBZ Opladen (Frauen). Mit Licht und Schatten sind die Opladener Basketballerinnen in die Saison gestartet. Wohin es für die von Grit Schneider trainierte Mannschaft in dieser Saison noch gehen kann, werden die nun anstehenden Begegnungen zeigen. Mit aktuell drei Siegen und drei Niederlagen belegt das BBZ-Team den sechsten Platz. „Wir wollen das Derby unbedingt zu unseren Gunsten entscheiden und uns in der Tabelle wieder weiter nach oben orientieren“, sagt Schneider. Sie ist mit ihrem Team am Samstag (17.30 Uhr) zu Gast beim Nachbarn in Neuss.