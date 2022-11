Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : BBZ fertigt Neuss mit 30 Punkten Vorsprung ab

Opladen In der zweiten Basketball-Bundesliga feierte das BBZ Opladen gegen den ersatzgeschwächten Rivalen aus Neuss einen klaren Auswärtssieg.

Basketball, 2. Bundesliga Nord: TG Neuss Tigers – BBZ Opladen (Frauen) 44:74 (24:42). Einen wichtigen Sieg landeten die Opladenerinnen im Derby in Neuss. Mit beeindruckenden 30 Punkten Differenz siegte die von Grit Schneider trainierte Mannschaft beim „Ewigen Konkurrenten“, profitierte dabei aber auch von Ausfällen bei den Tigers. „Das war ein guter Auftritt. Wir haben viele Dinge richtig gemacht, vor allem mit dem Verhalten in der Defensive bin ich sehr zufrieden“, erklärte Schneider.

Die Opladenerinnen legten einen starken Start hin und hatten sich schon nach dem ersten Viertel eine beruhigende 23:5-Führung erspielt. Schneider zufolge habe der Gegner eine Umstellung in der Verteidigung vorgenommen, so sei es zu einem kleinen Bruch im Spiel der Gäste gekommen. Die Trainerin wechselte frühzeitig durch, alle Spielerinnen erhielten Einsatzzeiten. Wie schon im letzten Spiel überzeugten die Schneider-Schützlinge vor allem bei den Rebounds, unter dem eigenen Korb gelangen dem Team insgesamt 20. Dafür war die Quote bei Freiwürfen erneut unter den Erwartungen. Auch bei den Versuchen auf drei Punkte ließen die Opladenerinnen viel liegen. „Wir wissen, woran wir in dieser Woche arbeiten müssen. Die nächste Aufgabe gegen Göttingen wird weitaus schwieriger“, betonte Schneider.