Basketball, 2. Frauen-Bundesliga BBZ Opladen fährt nach Bochum zum Spitzenspiel

Basketball, 2. Bundesliga Nord: VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum – BBZ Opladen (Frauen). Bereits seit einigen Wochen und Monaten sind die Basketballerinnen aus Opladen das Maß aller Dinge in der 2. Bundesliga Nord. Die von Grit Schneider trainierte Mannschaft hat dieses Jahr noch kein Spiel verloren und liegt daher vollkommen zurecht an der Spitze der Tabelle. An diesem Sonntag (17 Uhr) steht für die Basketballerinnen nun das Gipfeltreffen beim nur einen Punkt schlechter postierten Zweiten in Bochum an. „Wir wollen die Spitzenposition unbedingt verteidigen“, sagt Schneider.