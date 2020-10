Frauen-Basketball, 2. Bundesliga : BBZ empfängt zum Auftakt einen Titelaspiranten

Leonie Schütter (r.) vom BBZ Opladen zeigte sich bei der Pokalniederlage gegen Osnabrück in guter Frühform. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Basketball, 2. Bundesliga Nord: BBZ Opladen – Eintracht Braunschweig (Frauen). Die lange Vorbereitungsphase hat nun auch für die Opladener Basketballerinnen ein Ende. Am Sonntag (16.30 Uhr) ist die Mannschaft von Trainerin Grit Schneider zum Auftakt in die Zweitliga-Saison gleich richtig gefordert. Denn mit dem Gast aus Braunschweig gibt neben den Rheinland Lions einer der beiden großen Aufstiegskandidaten seine Visitenkarte in der Heisenberg-Halle ab. „Wir freuen uns sehr auf diesen Vergleich – nur treten wir leider ohne Zuschauer an“, sagt die Übungsleiterin. Sie kann im Auftaktduell auf ihre beste Besetzung zählen.