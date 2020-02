Basketball in der Region : Fast-Break steht vor einem Endspiel um Platz zwei

Fast-Break-Spieler Adrian Brückmann ist zurück im Team. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rhein-Wupper In der 2. Bundesliga empfangen die Frauen des BBZ Opladen das Schlusslicht Chemnitz, in der 1. Regionalliga ist die Reserve des TSV Bayer Gastgeber von Herten. Der SC Fast Break muss in der 2. Regionalliga ebenso auswärts ran wie der Leichlinger TV in der Oberliga.

Basketball, 2. Bundesliga Nord: BBZ Opladen – ChemCats Chemnitz (Frauen). Vier Pleiten in Serie haben den guten Eindruck aus der Hinrunde, in der BBZ lange auf dem zweiten Platz lag, bei den Opladenerinnen verblassen lassen. Als Fünfter empfängt das Team am Samstag (16.30 Uhr) das Schlusslicht aus Chemnitz. „Wir haben das Hinspiel gewonnen und gehen selbstbewusst in die Begegnung. Dennoch sind wir weit davon entfernt, von einer einfachen Partie auszugehen“, sagt Trainerin Grit Schneider.

1. Regionalliga: TSV Bayer 04 Leverkusen II – Hertener Löwen. Drei Partien haben die Reserve-Basketballer der Giants aus Leverkusen noch zu absolvieren. Ihr Ziel ist eindeutig: Sie wollen in die Play-offs. „Wir haben alles selbst in der Hand und können für die restlichen Herausforderungen die beste Besetzung aufbieten“, sagt Trainer Jacques Schneider. Es stehen noch die Partien beim Tabellensiebten Citybasket Recklinghausen und dem Sechsten BG Hagen aus. Das Ergebnis des Spiels am Freitagabend gegen den direkten Konkurrenten aus Herten stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest.

2. Regionalliga: Telekom Baskets Bonn II – SC Fast-Break Leverkusen. Ein Endspiel um den zweiten Tabellenplatz absolviert Fast-Break am Samstag (16.30 Uhr) beim Zweiten in Bonn. „Nach unseren letzten Misserfolgen wollen wir unbedingt wieder in die Spur finden“, sagt Trainer Thomas Pimperl. Er hofft auf den zwölften Saisonsieg. Adrian Brückmann feiert seine Rückkehr ins Team und soll gleich wieder Verantwortung übernehmen. Einzig Urlauber Sören Bich muss ersetzt werden.

Oberliga: TV Neunkirchen – Leichlinger TV. Zwei Siege fehlen den LTV-Basketballern noch, um die Rückkehr in die 2. Regionalliga perfekt zu machen. Am Samstag (20.15 Uhr) sind die Blütenstädter Gast beim Siebten in Neunkirchen. „Der Gegner kämpft noch um den Klassenerhalt und schaffte erst kürzlich einen befreienden Erfolg. Wir sind daher gewarnt und wollen nach der Karnevalspause gleich wieder auf Touren kommen“, sagt Trainer Björn Jakob. Thommy Nesser und Philipp Johannes fehlen verletzt.

