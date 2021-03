Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : BBZ setzt auf Größe, um Negativlauf zu beenden

Martha Middeler erzielt im Schnitt 8,7 Punkte für BBZ. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Die Zweitliga-Basketballerinnen empfangen die BG 89 Avides Hurricanes. Nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie gegen die Topmannschaften der Liga peilt das Team von Trainerin Grit Schneider nun einen Sieg an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lars Hepp

Basketball, 2. Bundesliga Nord: BBZ Opladen – BG 89 Avides Hurricanes (Frauen). Egal in welcher Sportart: Auch die Trainer sind in diesen Tagen, Wochen und Monaten wahrlich nicht zu beneiden. Ständig wechselnde Verordnungen, Spielplan-Änderungen oder längere Pausen gehören inzwischen zum Alltag. „Wenn wir eines in der Corona-Zeit gelernt haben, dann, dass wir nicht weiter als zwei Wochen im Voraus planen können“, sagt Grit Schneider. Die Trainerin des Basketball-Zweitligisten BBZ Opladen betont: „Es gilt einfach, sich auf diese Voraussetzungen einzustellen.“ Am Samstag (18 Uhr) empfängen sie und ihr Team den direkten Tabellennachbarn aus dem niedersächsischen Rotenburg. Ziel ist, nach zuvor fünf Niederlagen in Serie wieder einen Sieg zu feiern.

Das gelang Opladen im Hinspiel. Im Januar setzte sich BBZ klar mit 71:61 durch. Aktuell trennt die beiden Teams in der Tabelle indes nur ein Zähler. „Das wird aber eine schwierige Aufgabe, denn die Hurricanes haben sich nach einem wackeligen Start extrem gesteigert. Sie haben eine ausgeglichene, stark besetzte Mannschaft. Wir werden am oberen Limit spielen müssen“, betont Schneider angesichts der jüngsten Ergebnisse des Konkurrenten. Vor allem auf Pia Mankertz muss das BBZ-Team achten. Das erste Aufeinandertreffen hatte die Leistungsträgerin noch verpasst. Sie ist in der Lage, Spiele im Alleingang zu entscheiden.