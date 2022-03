Basketball, 2. Liga (Aufstiegs-Play-offs) : BBZ Opladen behält zu Beginn der Play-offs die Ruhe

Leverkusen Die Zweitliga-Basketballerinnen des BBZ Opladen starten mit 54:46-Sieg bei den Qool Sharks Würzburg in die Aufstiegs-Play-offs. Trainerin Grit Schneider sieht aber noch Optimierungsbedarf.

Basketball, 2. Bundesliga Play-off-Viertelfinale: Qool Sharks Würzburg – BBZ Opladen (Frauen) 46:54 (20:25). Den ersten Schritt in die nächste Runde haben die Opladener Basketballerinnen vollzogen. Im Viertelfinal-Hinspiel der Aufstiegsrunde setzte sich das von Grit Schneider trainierte Team beim drittplatzierten der Südgruppe in Würzburg durch. „Es war aber keine gute Leistung von uns. Irgendwie hat man den Druck gespürt, der auf einmal herrscht“, sagte die Trainerin, die sich vor allem auf ihre Defensive verlassen konnte.

In der Anfangsphase lagen die Opladenerinnen zunächst in Rückstand. Doch nach rund sechs Minuten fanden die Gäste besser in die Partie, übernahmen die Kontrolle und warfen sich zum Ende des Viertels einen Vorsprung von sieben Punkten heraus. Zwar lagen die Gäste im weiteren Spielverlauf meist vorne, doch entscheidend absetzen konnten sie sich nicht. Zu Beginn des dritten Viertels waren die Würzburgerinnen am Zug, doch der Opladener Rückstand währte nur kurz. Im letzten Durchgang sorgten die Gäste aus dem Rheinland dann dank ihrer effektiveren Spielweise für ein kleines Polster, das für den Sieg ausreichte.