Basketball, 2. Frauen-Bundesliga BBZ baut seine Serie dank starker Defensive aus

Bereits am Mittwoch (20.30 Uhr) geht es im Pokal weiter. Der Erstligist aus Saarlouis tritt in der Halle des Heisenberg-Gymnasiums an. Am kommenden Wochenende steht dann noch das Ligaspiel gegen Schlusslicht TuS Lichterfelde an, ehe es für das Team in die Winterpause geht.