„Gewinnen würden wir gern alle drei Spiele“ Volleyballerinnen visieren jetzt die Siegesserie an

Gemeint sind damit die anstehende Begegnung mit der DSHS Köln und der Saisonabschluss gegen den SSC Freisen. Was zuversichtlich stimmt: Obwohl Sauermanns Team eine Zeit lang brauchte, um zurück zur Wettkampfform zu finden, ging am Ende kein Satz verloren. „Dass wir in der Crunchtime jedes Mal knapp die Oberhand behalten haben, ist kein Zufall“, findet Sauermann, der sein Team im Vergleich zum Saisonstart in solchen Belangen gereift sieht. Und: Wer permanent enge Duelle zu seinen Gunsten entscheidet, bei dem ist das Ganze kein Zufall. „Wir haben uns nicht nervös machen lassen“, urteilt Sauermann über den Widerstand der Borkenerinnen. „Das haben wir gelernt.“