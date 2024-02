Fußball, Jugend-Bundesligen Bayers U19 und U17 bringen sich in Position

Nach zwei enttäuschenden Remis zum Jahresauftakt wollte die von Sven Hübscher trainierte U19 beim Lokalrivalen erstmals dreifach punkten. Vor 600 Zuschauern übernahm sie auch gleich die Initiative. Nach einer starken Parade von Bayer-Keeper Jesper Schlich (18.) versuchte sich Ken Izekor am Führungstor, doch Kölns Torwart Alessandro Blazic klärte zur Ecke. Diese segelte dann an Freund und Feind vorbei und landete am zweiten Pfosten bei Francis Onyeka, der zum 1:0 traf (27.). In der Folge entwickelte sich eine offene Partie, in der sich Schlich immer wieder durch klasse Paraden auszeichnen konnte.