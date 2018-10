Bayers Fußballerinnen wollen aus der Niederlage lernen

Leverkusen Der Leverkusener Bundesligist verliert unglücklich mit 0:3 beim SC Sand und hofft nun, am Mittwoch gegen Duisburg wieder dreifach zu punkten.

Den Start in die Englische Woche der Frauen-Bundesliga hatten sich Bayers Fußballerinnen anders vorgestellt. Sie verloren das Auswärtsspiel in Willstätt beim (bisherigen) Tabellennachbarn SC Sand mit 0:3 (0:1). Allerdings blieb die Erkenntnis, das zum angestrebten Punkt nicht so viel fehlte, wie das Ergebnis vermuten ließ. Das fiel nach Meinung von Leverkusens Trainerin Verena Hagedorn auch ein wenig zu deutlich aus.

Und doch bot die Partie auch Gelegenheit, sich des berühmtesten Satzes von Jürgen „Kobra" Wegmann zu erinnern. Der Mittelstürmer hatte einst eine Partie mit den Worten „Erst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu" kommentiert. Dieses Bonmot passte auch zu Bayers Gastspiel in Willstätt. Erst hatten sie nach dem Treffer von Leticia Santos de Oliveira (28.) kein Glück, als Henrietta Csiszárs Versuch aus spitzem Winkel an den Pfosten prallte. Und dann kam noch Pech dazu, als ihre Hoffnung auf ein Remis durch Santos de Oliveiras zweiten Streich (52.) und Blagojevic zunichte gemacht wurde.

„Das war wirklich sehr unglücklich und ärgerlich. Wir wurden bei beiden Toren im Strafraum angeschossen”, sagte Hagedorn. Aber sie räumte auch ein: „Am Ende war der Sieg für Sand verdient.“ Die Niederlage soll nun gewinnbringend genutzt werden – als Anschauungsmaterial für das nächste Spiel, in dem sich der Aufsteiger durchaus Chancen ausrechnet. Am Mittwoch (19.30 Uhr) empfängt Bayer den MSV Duisburg am Kurtekotten. „Wir werden die Partie in Sand in Ruhe analysieren. Dann schauen wir, wie wir unsere Kräfte besser einteilen können, damit wir im Heimspiel mit voller Power aufspielen”, sagte Hagedorn.