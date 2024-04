Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Pro Volleys brauchen keine Zusatzmotivation für das Derby in Köln

Die Meister-Feierlichkeiten bekamen natürlich auch die Zweitliga-Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen mit, schließlich fanden sie im wahrsten Sinne unmittelbar vor der Tür statt. „Wir freuen uns mit den Fußballern und haben natürlich gratuliert“, berichtet Trainer Dirk Sauermann, dessen Team sich vom riesigen Wirbel in der Stadt aber nicht aus der Ruhe bringen ließ. Zwar sind es keine großen Ziele mehr, die das Team in den verbleibenden Saisonspielen verfolgt, doch Sauermann hinterlässt keinerlei Zweifel an der Motivation seines Zweitliga-Teams.