Volleyballerin Alexa Kaminski im Porträt Zwischen Elite-Uni und Leistungssport

Alexa Kaminski muss schmunzeln, sie wirkt beinahe etwas beschämt. „Ich studiere in England, in der Nähe von London“, erzählt die Volleyballerin des TSV Bayer 04 Leverkusen zurückhaltend. Es höre „sich immer so blöd an“, wenn sie über ihr Studium berichte, sie wolle schließlich „nicht angeben“. Dieses absolviert die 22-Jährige tatsächlich in der Nähe der britischen Hauptstadt, allerdings in Oxford. An einer der ältesten und renommiertesten Universitäten der Welt.