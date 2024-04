Sieg gegen Frankfurt Wie es den Bayer-Frauen gelang, das erste Topteam zu schlagen

Diese Partie wird Loreen Bender so schnell wohl nicht vergessen. Beim 2:0 (1:0) gegen ihren Ex-Klub Eintracht Frankfurt saß die 18-jährige Junioren-Nationalspielerin in Diensten von Bayers Fußballerinnen zunächst auf der Bank. Nach der überraschend frühen Einwechslung in der 33. Minute (für die verletzte Karólína Lea Vilhjálmsdóttir) brauchte sie nicht viel Anlaufzeit. Keine drei Zeigerumdrehungen später war sie beim Freistoß von Kristin Kögel zur Stelle und traf zur etwas schmeichelhaften Leverkusener Führung (36.).