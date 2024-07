Fußball, Frauen-Bundesliga Was Bayers Fußballerinnen noch verbessern müssen

Zwei der inzwischen sechs Abgänge schmerzten Bayer Leverkusens Fußballerinnen ganz besonders. Mit Nationalspielerin Elisa Senß verloren sie ihre Kapitänin an Eintracht Frankfurt und in Sylwia Matysik kam ihnen kurzfristig eine weitere Leistungsträgerin abhanden. Die polnische Auswahlspielerin zog überraschend die Ausstiegsklausel in ihrem Vertrag, um sich beim Nachbarn 1. FC Köln auf die Suche „nach einer neuen Herausforderung“ zu begeben, wie sie es branchenüblich formulierte. Auf das Testspiel gegen Frankfurt (1:1) hatten beide Personalien Auswirkungen – insbesondere in der ersten Halbzeit.