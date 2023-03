Fußball, A-Jugend-Bundesliga U19 verliert auch das Derby, U17 siegt weiter

Für Bayers U19 war es ein weiteres Negativerlebnis in einer von Enttäuschungen nicht gerade armen Saison. Vor 900 Zuschauern im Franz-Kremer-Stadion musste der Nachwuchs des Werksklubs im Derby beim Rivalen 1. FC Köln eine 1:2 (0:1)-Niederlage hinnehmen. FC-Stürmer Jaka Cuber Potocnik entschied die Partie in der A-Junioren-Bundesliga West mit einem Doppelpack. Deutlich besser läuft es derweil für Leverkusens U17. Die setzte sich am Wochenende mit 1:0 (0:0) gegen den MSV Duisburg durch und wahrte damit ihre Chancen auf die Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft.