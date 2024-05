Juniorenfußball Bayers U19 steht im Finale des Mittelrheinpokals

In dieser Woche standen für die Nachwuchsteams von Bayer 04 die Halbfinalpartien im Mittelrheinpokal an. Während die U19 dank eines 7:0 (2:0)-Erfolgs in Euskirchen souverän das Endspiel erreichte, flog die U17 durch ein 0:2 (0:0) beim 1. FC Köln aus dem Wettbewerb. Das Verpassen des Finals war allerdings zu verschmerzen, da Leverkusen angesichts des entscheidenden Duells am Sonntag (11 Uhr) in Oberhausen um die Deutsche B-Jugend-Meisterschaft im Pokal die U16 ins Rennen geschickt hatte.