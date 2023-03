Jugendfußball U19 der Werkself startet in die Sonderspielrunde

Die Junioren-Bundesliga West ist vorbei. Nun treffen die Talente von Bayer Leverkusen U19 und U17 in einer Sonderspielrunde auf Teams aus der Region. Sie ist ein einmalig stattfindender Wettbewerb, der die Saison 2022/23 in den ältesten Nachwuchsklassen ergänzt. Grund dafür ist, dass die Bundesligen in dieser Spielzeit in einer einfachen Runde statt im klassischen Hin-und Rückseriensystem ausgespielt wurden. Die Entscheidung fiel zu Hochzeiten der Corona-Pandemie, um Planungssicherheit für alle Beteiligten zu schaffen. Die Teilnahme war allen Klubs vorbehalten. Bayer 04 meldete seine beiden ältesten Jahrgänge an, lediglich zwei Vereine der Region entschieden sich gegen eine Teilnahme.