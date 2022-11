Fußball, Frauen-Bundesliga Coach de Pauw hat mehr Optionen für das Spiel in Frankfurt

Nach den beiden Niederlagen in Hoffenheim in der Liga und im Pokal geht es für Bayers Fußballerinnen am Samstag (14 Uhr) anspruchsvoll weiter. Im Stadion am Brentanobad steht das Spiel beim Tabellenzweiten Eintracht Frankfurt an. Die Partie wird nicht nur bei Magenta Sport zu sehen sein, sondern auch bei hessenschau.de und sportschau.de live übertragen.