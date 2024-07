Spielpläne für Junioren stehen fest Bayers Talente sind erst auswärts gefordert

Während sich die Profis der Werkself auf die neue Saison vorbereiten, ist auch für die Talente von Bayer Leverkusen klar, wohin die Reise in der Spielzeit 2024/25 geht. Der Auftaktgegner der U19 im DFB-Pokal der Junioren steht fest: Die Mannschaft von Cheftrainer Sergi Runge bekommt es in der ersten Runde auswärts mit dem Nachwuchs von Borussia Dortmund zu tun. Das ergab die Auslosung im DFB-Campus in Frankfurt, bei der Bayers Ehrenspielführer und DFB-Nachwuchstrainer Jens Nowotny als „Losfee“ fungierte. Somit kommt es bereits zum Auftakt des Wettbewerbs zu einem Duell zwischen dem Meister und dem Tabellendritten der vergangenen Saison in der A-Junioren-Bundesliga West – ein Kracher zum Einstieg.