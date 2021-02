Fußball, Frauen-Bundesliga : Fußballerinnen müssen auf ihre Chance zur Rehabilitation warten

Leverkusen Die für Sonntag angesetzte Partie zwischen den Fußball-Frauen des MSV Duisburg und Bayer 04 fällt wegen starken Schneefalls und Unbespielbarkeit der Plätze aus.

Das 0:6 bei der TSG Hoffenheim hat gesessen und beschäftigte Bayers Bundesliga-Fußballerinnen auch unter der Woche noch intensiv. Am Freitag wurde zudem bekannt, dass ihre nächste Aufgabe beim MSV Duisburg am Sonntag warten muss, weil sowohl der Rasen in der Schauinsland-Reisen-Arena als auch der Ausweichplatz unbespielbar sind. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. So haben sie noch etwas Zeit, die Nachbetrachtung der Schmach in Hoffenheim sacken zu lassen.

„Da müssen wir cleverer sein und besser stehen, um direkt ins Gegenpressing zu kommen“, fordert der Coach. So lasse sich nicht nur ein Konter des Gegners unterbinden. Es erhöhe auch die Chance, das Spielgerät in aussichtsreicher Position zurückzuerobern. Zur fehlenden Konterabsicherung kam in Sinsheim hinzu, dass die Leverkusenerinnen schon früh ihre taktische Disziplin schleifen ließen. Sie waren nach dem Rückstand zur Pause etwas zu sehr beseelt vom Willen, die Partie zu drehen, drängten ungestüm nach vorne und wurden prompt dafür bestraft. Hoffenheim hatte recht leichtes Spiel, auf dem Weg zum halben Dutzend Tore. Beobachtet hat Feifel bei seinen Schützlingen auch Defizite bei der Ausdauer ab Mitte des zweiten Durchgangs. „Daran müssen und werden wir in den nächsten Wochen arbeiten“, kündigte er an. Die Fußballerinnen können sich wohl auf ein paar intensive Einheiten einstellen, damit der Tabellenfünfte schnell wieder zurück in die Spur findet.