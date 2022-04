Fußball, Frauen-Bundesliga : Bayers Frauen gehen die Angreiferinnen aus

Leverkusens Milena Nikolic kommt nach ihrer Corona-Infektion bestenfalls für einen Kurzeinsatz gegen Hoffenheim in Frage – wenn sie sich rechtzeitig freitesten kann. Foto: imago images/foto2press/Mirko Kappes via www.imago-images.de

Leverkusen Das Bundesliga-Team von Trainer Achim Feifel muss gegen die TSG Hoffenheim wegen Verletzungen oder Corona-Infektionen auf einen Großteil seiner Offensive verzichten.

Das heißt aber nicht, dass er und seine Spielerinnen nicht mit Vollgas gegen die Topteams spielen. Schließlich ist keiner der Beteiligten zufrieden mit den mageren sieben Punkten aus den vergangenen zwölf Partien in der Liga, was der Ausbeute eines Abstiegskandidaten entspricht. Nicht eingeplante Zähler wären in dieser Situation freilich nicht schlecht – und sicher ähnlich gut für die Moral wie vergangene Woche der späte Ausgleich im Derby in Köln.