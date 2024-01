Fußball, Frauen-Bundesliga Lara Marti sucht in Leipzig eine neue Herausforderung

In der Winterpause feilen Bayers Fußballerinnen weiter am Kader für den Rest dieser Spielzeit. Wenige Tage nach dem vermeldeten Abgang von Amira Arfaoui zum 1. FC Nürnberg verlässt nun auch die zweite Schweizer Nationalspielerin den Klub. Lara Marti wechselt nach dreieinhalb Jahren in Leverkusen zum Aufsteiger RB Leipzig. „Sie ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, sich einer neuen Herausforderung zu stellen“, sagt der sportliche Leiter Achim Feifel.