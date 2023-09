Fußball, DFB-Pokal der Frauen Kristin Kögel sichert Fußballerinnen das Achtelfinale

Vollends zufrieden zeigte sich de Pauw nicht. Das lag in erster Linie an der ersten Hälfte, in der ihn technische Fehler und die fehlende Ruhe am Ball störten. Danach lief es eher nach seinem Geschmack, auch wenn zunächst die Tore fehlten. „Da haben wir es deutlich besser gemacht“, sagte er. Am Sonntag ist Bayer zum Ligastart beim VfL Wolfsburg zu Gast.