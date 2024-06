Fußball, Frauen-Bundesliga Vilhjálmsdóttir und Bragstad bleiben

Dass von den drei Leihspielerinnen am letzten Spieltag nur Karolina Karczewska verabschiedet wurde, war bereits ein starkes Indiz. Nun konnten Bayers Fußballerinnen die Hoffnung in Transfererfolge verwandeln: Die in der vergangenen Saison vom FC Bayern ausgeliehenen Emilie Bragstad und Karólína Lea Vilhjálmsdóttir bleiben den Leverkusenerinnen auch in der neuen Spielzeit erhalten.