Fußball, Frauen-Bundesliga Bayers Fußballerinnen wollen sich gegen Frankfurt beweisen

Dennoch haben der Trainer und seine Schützlinge sich für die Partie eine Menge vorgenommen – schließlich lauern hinter Leverkusen mehrere Verfolger, teilweise in Schlagdistanz. Außerdem ist da noch die Tatsache, dass de Pauws Elf den vier Klubs auf den vorderen Tabellenplätzen zwar bereits in Hoffenheim im Hinspiel in Frankfurt sowie gegen Wolfsburg ein Remis abtrotzen konnte, aber mehr auch nicht. „Jetzt wäre es mal an der Zeit für einen Sieg gegen eines dieser Teams“, befindet der Coach.