Fußball, Frauen-Bundesliga Mit Spielfreude zu den nächsten Punkten

Zusätzlichen Ansporn liefert den Schützlingen von Trainer Robert de Pauw die Erinnerung an das Hinspiel. In dem gab Frankfurt den Ton an. Bayer hielt jedoch mit viel Leidenschaft ein 0:0 und wähnte sich schon am Ziel. Umso größer war die Enttäuschung, als Lara Prasnikar mit einem verwandelten Freistoß in der Nachspielzeit für den Treffer des Tages sorgte.