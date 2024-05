Fußball, Frauen-Bundesliga Fußballerinnen wollen Meisterparty des FC Bayern München verhindern

Keine drei Wochen nach der Titelparty der Werkself könnte im Schatten der BayArena erneut eine Meisterfeier stattfinden. Doch das möchten Bayers Fußballerinnen verhindern. Sie empfangen am Samstag den designierten Champion Bayern München im Ulrich-Haberland-Stadion (12 Uhr), der mit einem Sieg in Leverkusen seine Titelverteidigung perfekt machen kann. Je nach Resultat des Zweiten Wolfsburg am Vortag könnte dem FCB auch bereits ein Remis reichen – oder die Entscheidung fällt noch vor Anpfiff, wenn der VfL an diesem Freitag gegen Köln verliert.