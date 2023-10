Duell in der Domstadt Bayers Fußballerinnen wollen im Derby nachlegen

Leverkusen · Mit Rückenwind aus dem 3:0 am Montag gegen Freiburg treten Bayers Bundesliga-Frauen bereits an diesem Freitag beim 1. FC Köln an. Trainer Robert de Pauw mahnt seine Spielerinnen an, in dem erwartbar hitzigen Spiel einen kühlen Kopf zu bewahren.

19.10.2023, 17:30 Uhr

Synne Skinnes Hansen und ihre Teamkolleginnen von Bayer Leverkusen sind bereits am Freitag in Köln gefordert. Foto: IMAGO/foto2press/IMAGO/Oliver Zimmermann

Von Tobias Krell

Nach einer kurzen Trainingswoche wartet auf Bayers Fußballerinnen am Freitag ab 18.30 Uhr ein Spiel mit hohem Prickelfaktor. Im Franz-Kremer-Stadion am Geißbockheim treten sie zum Derby beim 1. FC Köln an. Um den Stellenwert dieser Begegnung weiß Leverkusens Trainer Robert de Pauw nur zu gut. Vergangene Saison holte er vier Zähler aus den beiden Nachbarschaftsduellen – und das 1:0 daheim war einer der Höhepunkte des gelungenen Saisonstarts.