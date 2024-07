Fußball, Frauen-Bundesliga Bayer 04 verpflichtet Meisterin aus Schottland

Am Samstag unterschrieb das 16-jährige Mittelfeldtalent Ida Daedelow aus dem eigenen Nachwuchs ihren ersten Profivertrag unterm Bayer-Kreuz. Am Montag wurde nun die Verpflichtung der 22-jährigen chinesischen Nationalspielerin Shen Menglu bekannt gegeben. „Bei ihren Stationen in Portugal und Schottland hat sie schon viel Erfahrung in Europa sammeln können, obwohl sie noch eine junge Spielerin ist“, betonte Bayers sportlicher Leiter Achim Feifel.