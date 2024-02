Fußball, Frauen-Bundesliga Bayer 04 muss sich Hoffenheim geschlagen geben

In der Bundesliga geht es für Bayer erst am 10. März mit dem Spiel beim SC Freiburg weiter. Zunächst steht eine Länderspielpause an, bei der wieder zahlreiche Leverkusenerinnen mit für ihre Auswahlteams im Einsatz sein werden. Anschließend wird das Viertelfinale im DFB-Pokal ausgetragen, das der de Pauw-Elf ein West-Duell beschert. Am 5. März empfangen sie die SGS Essen.