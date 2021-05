Fußball, Frauen-Bundesliga : München lässt Bayers Frauen keine Chance

Leverkusen Die Bundesliga-Fußballerinnen verlieren das letzte Heimspiel der Saison 0:4. Trainer Achim Feifel ist dennoch zufrieden mit der Leistung gegen den haushohen Favoriten. Zum Abschluss der Liga geht es am 6. Juni zum SC Sand.

Bayers Fußballerinnen hätten sich für das letzte Heimspiel der Saison sicher einen anderen Verlauf gewünscht. Aber ganz unerwartet kam es nicht, dass sich der Spitzenreiter FC Bayern für die Leverkusenerinnen letztlich als eine Hausnummer zu groß erwies. Und so hielt sich die Enttäuschung nach dem 0:4 auch in Grenzen.

Für diese Einschätzung lieferte gerade der erste Durchgang gute Argumente. Die Gastgeberinnen machten dem Primus das Leben ziemlich schwer. „Da haben wir wirklich kompakt gestanden“, resümierte Kerschowski. Sie hielt es nicht für einen Zufall, dass der einzige Gegentreffer in den ersten 45 Minuten durch Lea Schüller (38.) just zu dem Zeitpunkt fiel, als durch eine Unterzahl die Kompaktheit kurz verloren ging. Henrietta Csiszár musste zu dem Zeitpunkt medizinisch behandelt werden.

Die zur Pause noch vorhandene Hoffnung auf eine Überraschung dämpfte der zweite Gegentreffer durch die Ex-Leverkusenerin Marina Hegering (57.) allerdings erheblich. Für die Entscheidung sorgte spätestens das 0:3 durch die eingewechselte Viviane Asseyi (74.). Und dann wurde es insbesondere für Anna Klink sehr bitter. Ein Abwurfversuch der Leverkusener Torhüterin landete an Schüllers Rücken. Die Stürmerin schaltete schnell, spielte die verdutzte Keeperin aus und schob zum Endstand ein (87.). Vorwürfe der Kolleginnen gab es für den Patzer nicht. Ganz im Gegenteil: Kerschowski sprang für die Teamkollegin in die Bresche. „Das passiert. Wir sind alle nur Menschen“, sagte sie. Und was die 33-Jährige für das gesamte Team formulierte, passte für den Pechvogel des Tages ganz besonders: „Jetzt heißt es Mund abwischen, Kopf hoch und gegen Sand noch mal alles rausholen.“