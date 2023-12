Frauen, Fußball-Bundesliga Münchens Doppelschlag setzt Bayer schachmatt

Die Dienstreise nach München bescherte Bayers Fußballerinnen ihre zweite Saisonniederlage. Sie mussten sich dem Titelverteidiger FC Bayern vor 1.679 Zuschauern an dessen Campus klar mit 0:3 (0:1) geschlagen geben. Nach zuvor sieben Partien in der Liga in Serie, die nicht verloren gingen, erwies sich die Aufgabe beim favorisierten Champions League-Teilnehmer als eine Hausnummer zu groß für die Leverkusenerinnen, die ohne ihren erkrankten Trainer Robert de Pauw auskommen mussten.