Fußball, Frauen-Bundesliga Was Bayers Frauen in Polen trainieren

Am vorigen Freitag hatte Schwarz-Rot nach einer knapp zweiwöchigen Pause den zweiten Teil der Saison-Vorbereitung am Leistungszentrum Kurtekotten aufgenommen. Nach der Rückkehr aus Kattowitz stehen drei weitere Testspiele gegen internationale Gegner an: am 11. August beim RSC Anderlecht, am 17. August bei Standard Lüttich und am 23. August gegen Fortuna Sittard.