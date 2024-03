Fußball, DFB-Pokal der Frauen Bayers Fußballerinnen freuen sich auf die große Bühne

Nach einem kurzen Videodreh zur Ankündigung durften Bayers Fußballerinnen am Sonntag nun auch zur Trainingseinheit auf den Rasen der BayArena. Dort bestreiten sie am Dienstag (18.30 Uhr) ihr Viertelfinalspiel im DFB-Pokal gegen die SGS Essen – und die Vorfreude ist groß. „Wir haben alle sehr viel Lust darauf, im großen Stadion zu spielen“, sagt Coach Robert de Pauw. Dass deutlich mehr Zuschauer als üblich da sein werden, rund 3.000 Tickets gingen bereits im Vorverkauf weg, dazu kommt noch der Tageskartenverkauf am Spieltag, empfindet er als zusätzlichen Ansporn. „Das sorgt bei uns für eine große Motivation, zu zeigen, was wir können – erst recht in einem Alles-oder-Nichts-Spiel“, versichert er. Der Platz in der BayArena sei schnell, das komme der offensiven Spielweise seiner Spielerinnen sehr entgegen.