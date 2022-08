Fußball, Frauen-Bundesliga : Fußballerinnen halten bei der PSV Eindhoven die Null

Leverkusen Das von Robert de Pauw trainierte Bayer-Team fährt mit einem Testspielsieg im Rücken ins Trainingslager. Das Tor des Tages erzielte Sommerzugang Jill Bayings

Die Fußballerinnen von Bayer 04 sind mit einem Erfolgserlebnis in intensive Trainingswochen gestartet. Am Wochenende feierte die Mannschaft von Trainer Robert de Pauw einen 1:0 (0:0)-Auswärtssieg im Testspiel beim niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven . Das Tor des Tages erzielte Sommerzugang Jill Bayings. Coach de Pauw zeigte sich angesichts der Leistung seiner Spielerinnen durchweg zufrieden. „Wir haben über 90 Minuten sehr gut gepresst, den Ball gut laufen lassen und uns einige Chancen erspielt“, sagte der 40-Jährige.

Auf dem Campus der PSV zeigten die Leverkusenerinnen von Beginn an eine couragierte Leistung und hatten in einem vergleichsweise ausgeglichenen Spiel mehr Ballbesitz als der Tabellendritte der vergangenen Eredivisie-Saison. Für die Entscheidung sorgte schließlich ein Linksschuss aus 16 Metern in den Winkel von Bayings (54.). „Ein wunderschönes Tor von Jill“, betonte de Pauw. Er bescheinigte seinem Team eine hohe Einsatzbereitschaft und viel Energie. „Wir konnten viele Dinge umsetzen, die wir zuletzt intensiv trainiert haben. Natürlich gibt es auch noch einiges, das wir verbessern müssen. Daran werden wir in den kommenden Wochen arbeiten.“