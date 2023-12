Fußball, Bundesliga Fußballerinnen peilen Sieg zum Jahresabschluss an

Ob er selbst nach überstandenem grippalen Infekt wieder an der Seitenlinie stehen wird, will de Pauw spontan entscheiden. „Wir müssen abwarten. Ich bin noch geschwächt“, sagt der Bayer-Coach. Das Spiel in München musste er zuhause anschauen – „ein bescheidenes Gefühl. Man ist so weit weg, obwohl man unbedingt dabei sein will“. Allerdings hat er größtes Vertrauen in sein Trainerteam und den sportlichen Leiter Achim Feifel, die ihn vertreten haben.