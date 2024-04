Fußball, Frauen-Bundesliga Bayers Frauen nehmen Rekord ins Visier

Vier Spieltage sind in der Bundesliga noch zu absolvieren – und zwei Gewissheiten haben Bayer Leverkusens Fußballerinnen bereits. Mit aktuell 28 Zählern können sie nicht mehr absteigen und nicht mehr Meister werden. Aber Ziele haben sie dennoch. Eins davon ist, mehr Punkte zu holen als die 30 im Vorjahr, was ihnen schon an diesem Freitag gelingen könnte. Dann treten sie um 18.30 Uhr beim Aufsteiger RB Leipzig an.