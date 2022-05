Fußball, Frauen-Bundesliga : Pleiten, Pech und Pannen für Bayers Frauen in Wolfsburg

Leverkusen Die Fußballerinnen von Bayer 04 Leverkusen verlieren erwartungsgemäß klar beim Meister in Wolfsburg. Das 1:7 (0:6) war auch das Resultat einiger kurioser Szenen.

Beinahe hätte Bayers Fußballerinnen bei der bitteren Pleiten in Wolfsburg zum bösen Ende gar noch die Höchststrafe ereilt – ein Treffer der gegnerischen Torhüterin. Im letzten Ligaspiel ihrer Karriere war Almuth Schult bei einem Eckball nach vorne geeilt und kam gar zum Abschluss. Aber immerhin blieb dem Team von Trainer Achim Feifel diese Demütigung erspart. Der Schuss der Keeperin landete nur am Außennetz. Das konnte die Leverkusenerinnen aber ebenso wenig trösten wie eine ordentliche zweite Halbzeit, in der beide Teams je einmal trafen – und Julia Pollak mit ihrem ersten Bundesligator überhaupt in der 74. Minute zumindest der verdiente Ehrentreffer zum 1:7 (0:6)-Endstand gelang.