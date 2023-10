Fußball, Frauen-Bundesliga Vilhjálmsdóttirs Gala bringt Bayer den Sieg

Nach dem 2:2 in Hoffenheim untermauerten Bayers Fußballerinnen ihre gewachsenen Ansprüche auch im Heimspiel gegen den bis dahin ungeschlagenen SC Freiburg. Diesmal brachten die Schützlinge von Trainer Robert de Pauw – im Gegensatz zur der Partie im Kraichgau – ihre Führung auch ins Ziel und setzten mit dem verdienten 3:0 (2:0) ein sportliches Ausrufezeichen in der Bundesliga. Mit sieben Punkten stehen sie nach vier Spieltagen auf Rang vier, nur einen Zähler hinter Meister Bayern München und auf einem Platz, der am Saisonende zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. Doch soweit ist es freilich noch nicht nach vier Spieltagen.