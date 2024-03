Fußball, Frauen-Bundesliga Bayer 04 geht fokussiert ins Derby

Es prickelt vor dem Nachbarschaftsduell. An diesem Montag empfangen Bayers Fußballerinnen den 1. FC Köln im Ulrich-Haberland-Stadion (19.30 Uhr). Coach Robert de Pauw weiß nach anderthalb Jahren in Leverkusen genau, wie hoch der Stellenwert dieser Partie ist. „Jede Spielerin muss verinnerlichen, was es bedeutet, mit dem Bayer-Kreuz auf der Brust im Derby gegen Köln aufzulaufen. Das ist eines der wichtigsten Spiele des Jahres“, betont er.