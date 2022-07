Fußball, Frauen-Bundesliga : Fußballerinnen freuen sich auf ihr Abenteuer in Mexiko

Robert de Pauw trainiert die Bundesliga-Frauen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Bundesliga-Frauen bereiten sich auf die Saison vor. Mit dem neuen Trainer Robert de Pauw fliegt das Team nächste Woche nach Mexiko, wo unter anderem ein Testspiel ansteht.

Von Tobias Krell

Kurz nach dem Start in die Vorbereitung haben Bayers Fußballerinnen noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Von Manchester United wechselt Ivana Ferreira Fuso für ein Jahr auf Leihbasis nach Leverkusen. Die 21-jährige Angreiferin spielt zwar inzwischen in England und für die brasilianische Nationalmannschaft, ist aber auch hierzulande bekannt.

Aufgewachsen ist die Deutsch-Brasilianerin in Sindelfingen. Sie begann ihre Karriere einst beim SC Freiburg, von wo sie ihr Weg über eine kurze Zwischenstation in Basel zu United führte. Ehe sie sich für die Selecao entschied, durchlief sie von der U15 an die verschiedenen Nachwuchsteams des DFB und war unter anderem auch Spielführerin der U19.

An neuer Wirkungsstätte erhofft sich die talentierte Offensivkraft mehr Spielminuten als in Manchester. Diese Hoffnung ist nicht unbegründet, denn die Leihspielerin nimmt in den Planungen von Bayers neuem Trainer Robert de Pauw eine wichtige Rolle ein. „Ivana ist eine robuste Mittelstürmerin, die weiß, worauf es ankommt. Mit ihrer Erfahrung aus der Premier League kann sie in unserer Mannschaft vorangehen und wir unser Offensivspiel bereichern“, ist Managerin Linda Schöttler überzeugt. Für Fuso gehört Leverkusen zu den „Top-Adressen in Deutschland“. Sie freue sich auf ein tolles Team, das große Ziele verfolge.

Zum Wochenstart war ihre Leihe noch nicht vollzogen. Darum fehlte Fuso wie einige Teamkolleginnen zum Auftakt am Montag. Während am Kurtekotten die erste Einheit lief, reiste Lara Marti mit dem Schweizer Nationalteam zur EM, am Samstag steht das erste Spiel gegen Portugal an. Zuvor verlängerte die Eidgenossin ihren auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis 2024. „Ich fühle mich hier sehr wohl und möchte sportlich wie persönlich wachsen“, sagte sie. Bayer habe eine starke Truppe mit großem Entwicklungspotenzial. „Zusammen mit dem Team möchte ich in der kommenden Saison angreifen“, kündigt Marti an. Ähnlich klingen die Worte von Abwehrchefin Melissa Friedrich, die ihren bislang sechs Spielzeiten in Schwarz und Rot mindestens eine weitere hinzufügen möchte und bis 2023 verlängerte. Das freut auch Ex-Coach Achim Feifel, der als neuer sportlicher Leiter bei den Bayer-Frauen stark in die Kaderplanung eingebunden ist. „Sie übernimmt immer mehr Verantwortung, ist zweikampfstark und hat auch die nötige Ruhe am Ball.“ Durch ihre Siegermentalität habe sie sich zu einer wichtigen Spielerin im Team entwickelt.

Noch am Anfang ihrer Karriere stehen Clara Fröhlich und Sofie Zdebel. Sie verpassten mit der deutschen U19 am letzten Spieltag der Vorrunde zwar das Halbfinale der EM in Tschechien, machten beim 3:0 gegen England aber durchaus auf sich aufmerksam. Zdebel wurde wie gegen Schweden eingewechselt und erhöhte unmittelbar nach ihrer Hereinnahme mit einem satten und platzierten Schuss auf 2:0. Fröhlich bereitete das 3:0 vor, als sie in der Nachspielzeit gegen sehr weit aufgerückte Engländerinnen Teamkollegin Sarah Mattner-Trembleau auf die Reise schickte, die den Angriff vollendete.